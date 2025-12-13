В Ахтубинске массовые сбои в работе электросетей из-за непогоды

В Ахтубинске из-за ухудшения погодных условий зафиксированы массовые нарушения в работе электросетей. Аварийные службы города переведены в режим повышенной готовности и приступили к устранению последствий непогоды, сообщили в мэрии.

Проблемы с электроснабжением возникли в различных районах города. Все городские службы задействованы для оперативного реагирования на возникающие нештатные ситуации и восстановления подачи электроэнергии.

Жителям Ахтубинска рекомендовано и по возможности ограничить использование электроприборов. В случае обнаружения повреждений линий электропередачи или других аварийных ситуаций необходимо сообщить в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112.

В администрации сообщили, что ситуация находится под контролем, и прилагаются все усилия для скорейшего восстановления нормальной работы электросетей.

Нина Шевченко