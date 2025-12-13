В Волгоградской области перебои с электричеством из-за шторма

В 15 районах Волгоградской области зафиксированы перебои с электроснабжением из-за сильного ветра. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Аварийные отключения произошли в центральных и северо-западных районах области, где скорость ветра достигала 25 м/с. Для устранения последствий работают более 80 бригад, в составе которых 280 специалистов и 85 единиц техники.

Власти региона обеспечивают электроэнергией социально значимые объекты с помощью 15 резервных источников общей мощностью 450 кВт. «В связи с неблагоприятной метеообстановкой ряд населенных пунктов частично остаются без электроснабжения»,— сообщили в администрации Волгоградской области.

Главное управление МЧС России по Волгоградской области продлило штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, арктический шторм сохранится в регионе до начала рабочей недели.

Нина Шевченко