В Волгограде коммунальщики ликвидируют последствия шторма, перекрыта трасса

В Волгограде более 50 единиц техники задействованы в ликвидации последствий шторма, обрушившегося на город днем. Сильные порывы ветра сопровождались дождем со снегом. Ветер повалил деверья. Обломки стволов мешали проезду транспорта.

Коммунальные службы оперативно приступили к обработке дорог против гололеда. В настоящее время ведется расчистка и посыпка реагентами во всех районах города в связи со снижением температуры воздуха.

Управляющие компании также проводят работы по уборке дворовых территорий. Информация о текущей ситуации и завершении работ будет оперативно обновляться городскими службами.

Также в регионе ограничено движение по трассе, соединяющей населенные пункты Иловатка, Старая Полтавка, Гмелинка, Палласовка и Николаевск. Дорога перекрыта на участке между Старополтавским и Палласовским районами. Водителям рекомендуется воздержаться от использования данного маршрута.

Нина Шевченко