Количество средств размещения туристов в Карачаево-Черкесии выросло на 5,4%

В Карачаево-Черкесии в 2025 году туристов принимают 779 средств размещения. Это на 40 объектов или 5,4% больше, чем в 2024 году. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в министерстве туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В ведомстве уточнили, что из общего числа 11 средств размещения — уровня «пять звезд», 16 — «четыре звезды», 29 — «три звезды», 2 — «две звезды». Среднегодовая загрузка коллективных средств размещения составляет более 60%, а в новогодний каникулярный период и праздничные дни достигает 100%.

«В последние годы на территории республики наблюдается высокая инвестиционная активность в туристической сфере. Одним из ярких примеров является масштабный инвестиционный проект по развитию всесезонного туристско-рекреационного комплекса “Архыз”. Он включает две функционирующие туристические деревни — Романтик и Лунную Поляну. В прошлом году на курорте запущена канатная дорога “Орбита” с одним из самых длинных безопорных пролетов на территории России (почти 800 м). К концу 2025 года планируется ввести в эксплуатацию четыре коллективных средства размещения с общим номерным фондом 224 единиц (571 место)»,— рассказали в минтуризма республики.

Горнолыжная и туристская инфраструктура Архыза включает 26,8 км горнолыжных трасс и 9 канатных дорог общей протяженностью 14,9 км с пропускной способностью 11,8 тыс. человек в час, 26 квалифицированных средств размещения с общим номерным фондом 1844 единиц (4638 мест).

По информации ведомства к 2030 году курорт увеличится двукратно — до четырех туристических деревень, 15 канатных дорог, 57 км горнолыжных трасс, объединенных единой зоной катания, а количество мест размещения, превысит 8,6 тыс. койко-мест. Общий объем инвестиций составит более 90 млрд руб., количество новых рабочих мест — свыше 3,6 тыс.

Кроме того, на курорте «Домбай» реализуется крупный инвестиционный проект по строительству круглогодичного горного и бальнеологического курортного отеля «Аманауз», рассчитанного на 454 номера, с развитой курортной инфраструктурой. Инвестиции в проект составят порядка 10 млрд руб. В результате его реализации появится более 450 рабочих мест, объем налоговых отчислений за 5 лет составит 1,7 млрд руб. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2028 год.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», за 10 месяцев 2025 года Карачаево-Черкесию посетили 2 млн 192 тыс. человек, что на 10,5 % превышает аналогичный показатель прошлого года. Стоимость забронированной ночи в отелях Карачаево-Черкесии в сравнении с 2024 годом в среднем увеличилась на 14% (до 8,3 тыс. руб.)

Маргарита Синкевич