В Саратовской области из-за погоды ограничили движение по федеральным трассам

В Саратовской области временно ограничено движение на нескольких участках федеральных трасс из-за погодных условий. Об этом сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства.

Ограничения введены на трассах Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград (47-й – 428-й км), А-298 Тамбов - Пенза - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с Республикой Казахстан (36-й – 272-й км), Р-22 «Каспий» на подъезде к Саратову (549-й – 729-й км) и Р-158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов (516-й – 616-й км).

С 16:00 по местному времени (15:00 мск) движение для грузового транспорта и автобусов ограничено на трассах Р-229 Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград (111-й – 396-й км) и А-298 (272-й – 582-й км). Ведомство не уточнило срок действия ограничений, отметив, что они будут действовать «до особого распоряжения».

По данным министерства, регион столкнулся со снегопадами, метелями и сильным ветром, скорость которого превышает 20 м/с. Видимость на дорогах снижена до 20 м и менее. В Саратове введен режим повышенной готовности.

Нина Шевченко