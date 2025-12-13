Баскетбольный клуб УНИКС одолел «Уралмаш» со счетом 97:75

Казанский баскетбольный клуб УНИКС одержал победу над «Уралмашем» из Екатеринбурга со счетом 97:75 в рамках международного турнира WINLINE Basket Cup. Матч состоялся в Казани.

Благодаря этой победе казанская команда занимает первое место в группе Б, сохранив стопроцентный показатель результативности на турнире. УНИКС опережает «Зенит», «Уралмаш» и боснийскую «Игокею».

Ранее в первом матче турнира казанцы выиграли у «Зенита» со счетом 91:72 в Санкт-Петербурге.

Влас Северин