В столице Дагестана прогнозируют ураганный ветер до 29 м/с

Администрация Махачкалы сообщила о резком ухудшении погодных условий в городе. По данным синоптиков, ожидаются сильные порывы ветра скоростью 20-29 м/с, что соответствует красной зоне опасности по шкале Бофорта.

Метеорологи отмечают, что из-за недавних обильных дождей корневая система деревьев значительно ослабла. В таких условиях даже крупные многолетние насаждения могут упасть от сильных порывов.

Городские службы переведены в режим повышенной готовности. На улицах дежурит специальная техника для быстрого устранения последствий непогоды.

Власти обратились к жителям с призывом соблюдать меры безопасности — избегать прогулок под деревьями и по возможности оставаться дома до улучшения погодных условий.

