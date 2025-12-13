В Саратовской области изъяли партии «Цитрамона» и «Дротаверина»

В Саратовской области изъяты три партии лекарственных препаратов, не соответствующих установленным требованиям. Об этом сообщили представители комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции по итогам проверок фармацевтического рынка за второе полугодие.

В ходе проверочных мероприятий было изучено 512 наименований лекарственных средств. Нарушения выявлены в отношении трех популярных препаратов: «Цитрамон П», «Хлоргексидина биглюконат» и «Дротаверин». В частности, «Цитрамон П» не соответствовал заявленному количеству активных веществ и содержал посторонние примеси. «Хлоргексидина биглюконат» не прошел проверку на микробиологическую чистоту, а «Дротаверин» имел дефекты упаковки.

Власти региона сообщили, что вся некачественная продукция была изъята из продажи и впоследствии уничтожена. Дополнительная информация о поставщиках и возможных последствиях для них не приводится.

Нина Шевченко