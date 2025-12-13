Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил за возобновление экономического сотрудничества с Россией. Об этом он заявил в эфире словацкого телерадиовещателя STVR.

Господин Фицо сообщил, что намерен попросить министра иностранных дел Словакии как можно скорее возобновить заседания совместных комиссий по экономическому сотрудничеству. Премьер-министр также заявил, что сам он относится к числу сторонников восстановления отношений с Москвой.

После завершения конфликта на Украине западные государства будут стремиться к возобновлению торгово-экономических связей с Россией, сказал словацкий премьер. Он назвал абсурдной ситуацию, при которой Словакии запрещаются закупки российского газа, несмотря на то, что Россия остается одним из крупнейших поставщиков сжиженного природного газа для ряда европейских государств.