Уроженец поселка Хлебный Ставропольского края погиб в зоне СВО

Военнослужащий Александр Костинский из поселка Хлебный Апанасенковского округа Ставропольского края погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил глава муниципального округа Денис Климов.

Фото: Денис Климов / t. me

«Наш земляк, Костинский Александр Владимирович, уроженец поселка Хлебный, служивший в рядах Российской армии, погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции»,— говорится в сообщении главы округа.

Денис Климов назвал погибшего «настоящим патриотом, солдатом, верным присяге до конца». Он выразил соболезнования супруге военнослужащего, его семье и близким.

Тат Гаспарян

