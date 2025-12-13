Уроженец поселка Хлебный Ставропольского края погиб в зоне СВО
Военнослужащий Александр Костинский из поселка Хлебный Апанасенковского округа Ставропольского края погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил глава муниципального округа Денис Климов.
Фото: Денис Климов / t. me
«Наш земляк, Костинский Александр Владимирович, уроженец поселка Хлебный, служивший в рядах Российской армии, погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции»,— говорится в сообщении главы округа.
Денис Климов назвал погибшего «настоящим патриотом, солдатом, верным присяге до конца». Он выразил соболезнования супруге военнослужащего, его семье и близким.