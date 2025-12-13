В Энгельсе ураган снес крышу дома на Полиграфической, жилье не пострадало

В Энгельсе Саратовской области сильный ветер привел к частичному разрушению кровли многоквартирного дома на ул. Полиграфической. Об этом сообщили в администрации района.

Глава района Максим Леонов добавил, что службы оперативно реагируют на последствия сильного ветра. Вместе с министром строительства и ЖКХ Саратовской области Михаилом Бутылкиным, заместителями и спасателями областной службы спасения, представители районной администрации работают на месте происшествия. Проведена проверка состояния дома, в ходе которой установлено, что необходимости в предоставлении временного жилья жильцам нет, так как поврежденный участок кровли находится над нежилыми помещениями.

В настоящее время периметр дома огражден, обломки убраны с дороги. Ремонт кровли планируется начать после улучшения погодных условий. Помимо этого, жители города сообщили о других разрушениях: частичном обрушении забора стройплощадки на Шуровой Горе, повреждении билборда на ул. Марины Расковой и крыше здания в 1-м микрорайоне Урицкого, обрушившемся на складские помещения. Также упал рекламный щит на ул. Полиграфической.

Нина Шевченко