В Финляндии возбудили уголовное дело против Греты Тунберг

В Финляндии возбудили уголовное дело в отношении шведской активистки Греты Тунберг, сообщила газета Helsingin Sanomat (HS). Она обвиняется в сопротивлении полиции во время митинга экоактивистов из движения Elokapina.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Remo Casilli / Reuters Фото: Remo Casilli / Reuters

Протесты проходили в центре Хельсинки в июне 2024 года. Целью демонстрации было «вывести проблему климатического кризиса на передний план общественных дебатов», пишет издание. Госпожа Тунберг выступила перед зданием парламента с речью, адресованной финскому правительству. Затем протестующие организовали шествие. Полиция приказала завершить мероприятие и покинуть проезжую часть, после чего начала задерживать участников демонстрации.

Elokapina — финская ветвь международного экодвижения Extinction Rebellion. По данным HS, в последние годы финские суды рассмотрели сотни связанных с демонстрациями Extinction Rebellion обвинений. Большинство из них касаются неповиновения полиции. Признанных виновными чаще всего наказывают штрафами, пишет газета.