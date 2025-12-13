В Саратовской области коммунальные службы перешли в режим усиленной готовности

В связи с ухудшением погодных условий экстренные и коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Специалисты фиксируют поступающие обращения граждан, включая информацию, распространяемую в социальных сетях. В настоящее время ведется мониторинг ситуации в регионах.

Глава региона порекомендовал жителям по возможности оставаться дома и воздержаться от поездок без острой необходимости из-за сильного ветра.

Нина Шевченко