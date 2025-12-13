Таксистам добавят кресел

Депутаты хотят приравнять самозанятых таксистов к должностным лицам и штрафовать их за перевозку детей без специальных удерживающих устройств на 50 тыс. руб. Поправка появилась ко второму чтению законопроекта об изменениях в КоАП. Для юридических лиц наказание также подорожает вдвое — до 200 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Таксопарки и частные таксисты сталкиваются с проблемой перевозки семей с более чем одним ребенком. И увеличение штрафов эту проблему не решает, говорит генеральный директор таксопарка «Парк № 47» Борис Орельский: «Непонятно, как это можно исполнить. Чтобы соответствовать данному закону, мы должны купить большие машины — микроавтобусы, внедорожники — и поместить туда три кресла. Финансово и технически это невыполнимо. Такая машина будет работать в минус. Но ведь надо нам, чтобы все автомобили соответствовали. А если это LADA Granta? У нее багажник еще меньше. Если поместить в автомобиль больше одного удерживающего устройства для ребенка, то пользоваться багажником уже нельзя, так как кресла придется хранить там, когда они не нужны. А вот пассажирам, которые хотят поехать в аэропорт, будет некуда поместить чемоданы.

При этом отдельного детского тарифа уже не будет, а он всегда дороже, так как таких машин на линии чаще всего не хватает. Он станет обычным экономом. Например, семья с тремя детьми вызывает водителя, и они по закону должны будут получить эту услугу. И если им не предоставят оборудованную тремя детскими креслами машину, они начнут жаловаться. Будут страдать водитель и таксопарк, на них наложат штрафы, если услуга не будет оказана. Опять же, нам никто не говорит, как это исполнить.

Если сейчас заказ идет по обычному эконому или любому тарифу, кроме детского, то водитель имеет право отказаться, если видит ребенка. Или он должен написать в техподдержку, что были дети, у него есть кресло, все в порядке, и он может выполнить заказ. Не может отказаться без последствий только таксист, который перевозит детей в специальном тарифе. Однако в машинах чаще всего есть одно кресло или бустер. Но размещать в автомобиле три удерживающих устройство просто невозможно».

По данным МВД, с 2020 по 2024 год в России произошло 83 тыс. ДТП с участием детей. В них погибло 2,7 тыс. несовершеннолетних. При этом общее количество аварий по итогам девяти месяцев 2025 года снизилось на 2,4%. Наказание за отсутствие автокресла необходимо, но на соблюдение ПДД это не влияет, отмечает автоюрист Сергей Радько: «Являлось ли причиной гибели то, что дети не были пристегнуты или не использовались кресла? Тут статистика нам ни о чем пока не говорит. Поэтому наказание усиливать надо, но сомневаюсь, что это сильно повлияет на ситуацию. Отсутствие ремня фиксирует камера, правда, она только у водителя и пассажира. Что касается отсутствия кресла, то это проверяется только инспектором, и то в основном при каких-то рейдах. Такие нарушения выявляются в ручном режиме, а это не самый эффективный способ, потому что инспекторов у нас мало. Водитель такси обязан соблюдать все правила. Если есть ребенок, которого необходимо везти в кресле, а удерживающего устройства в автомобиле нет, то таксист обязан отказаться от поездки.

Но таксист может быть самозанятым, ИП или работать в штате компании, и тут возникает вопрос, кого наказывать: компанию, должностное лицо либо водителя? Могут наказать всех троих. Поскольку самозанятый — это один из видов легальной работы в такси, то, видимо, их решили выделить отдельно, чтобы несли повышенную ответственность».

Заказ одного детского кресла прибавляет к тарифу «комфорт» около 500 руб. Более двух кресел даже в детском тарифе у агрегаторов добавить невозможно.

Ангелина Зотина