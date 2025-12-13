«Молот» закончил выездную серию победой

В Москве «Молот» в рамках чемпионата ВХЛ обыграл ХК «Звезда». Основное время встречи, как и дополнительная пятиминутка, завершились в ничью 2:2. Для выявления победителя поединка были назначены буллиты. Их лучше пробили пермские хоккеисты.

В этой игре нападающий «Молота» Максим Кицын забил два гола и стал лучшим снайпером в истории ВХЛ. Он забросил 214-ю шайбу в лиге и повторил снайперский рекорд Даниила Ердакова. По дополнительным показателям Максим Кицын вышел на первое место в ТОПе снайперов лиги. Следящая забитая Максимом Кицыным шайба приведет к установлению нового рекорда в ВХЛ.