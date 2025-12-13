ВРИО начальника волгоградского управления ГИБДД не смог вернуться на пост

Дзержинский районный суд Волгограда отказал в удовлетворении иска бывшего врио начальника волгоградского управления Госавтоинспекции Валерия Удодова о восстановлении в должности. Решение было вынесено после рассмотрения материалов дела, и на данный момент не было обжаловано, сообщил V1.RU.

Иск был подан после увольнения полковника полиции в конце апреля 2024 года. Причиной увольнения являлись результаты служебной проверки оперативно-розыскной части службы безопасности ГУ МВД России по Волгоградской области, с которыми господин Удодов не согласился.

Согласно материалам суда, поводом для проверки стало сообщение, поступившее на телефон доверия МВД России от анонимного гражданина. Сообщение касалось предполагаемого вымогательства денежных средств полковником полиции у личного состава для выплаты компенсации водителю грузовика, участнику ДТП со служебным автомобилем ГИБДД. В ходе проверки было установлено, что служебный автомобиль марки «УАЗ-Патриот» столкнулся с грузовиком «КАМАЗ» под управлением водителя ООО «Лига Элит Строй».

В ходе процессуальной проверки было установлено, что руководители подразделений управления ГИБДД ГУ МВД России и отдела Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Волгограду добровольно собирали денежные средства на ремонт служебного автомобиля. Сумма ущерба для собственника грузовика составила более 700 тыс. руб., однако директор фирмы согласился на возмещение 530 тыс. руб. в качестве компенсации за ремонт техники и испорченный груз. Суд не нашел оснований для удовлетворения иска Валерия Удодова, признав проверку правомерной и ее выводы законными.

Нина Шевченко