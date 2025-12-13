Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Более 60% опрошенных петербуржцев предпочитают наряжать искусственную елку

Жители Санкт-Петербурга в основном предпочитают наряжать на Новый год искусственную елку, так в ходе опроса ответили 64% человек. Интерес к покупке праздничного декора у петербуржцев начал расти с середины октября, сообщили в пресс-службе гипермаркетов «О’Кей».

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В этом году спрос на модели елок высотой 210–240 см вырос на 21%. В отличие от жителей Москвы, петербуржцы чаще выбирают варианты с максимально реалистичным видом и без встроенной в ветки гирлянды.

Украшать жилье в первой половине декабря предпочитают 58% жителей Северной столицы, остальные — ближе к концу месяца.

Татьяна Титаева

