Более 60% опрошенных петербуржцев предпочитают наряжать искусственную елку

Жители Санкт-Петербурга в основном предпочитают наряжать на Новый год искусственную елку, так в ходе опроса ответили 64% человек. Интерес к покупке праздничного декора у петербуржцев начал расти с середины октября, сообщили в пресс-службе гипермаркетов «О’Кей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В этом году спрос на модели елок высотой 210–240 см вырос на 21%. В отличие от жителей Москвы, петербуржцы чаще выбирают варианты с максимально реалистичным видом и без встроенной в ветки гирлянды.

Украшать жилье в первой половине декабря предпочитают 58% жителей Северной столицы, остальные — ближе к концу месяца.

Татьяна Титаева