В Швейцарии предложили запретить анонимно комментировать новости на сайтах СМИ

В парламенте Швейцарии предложили запретить пользователям анонимно комментировать новости на сайтах швейцарских медиакомпаний, которые прямо или косвенно получают субсидии из госбюджета. Об этом сообщила газета Tages-Anzeiger. По мнению авторов инициативы, возможность высказываться не под собственным именем снижает сдерживающий фактор, поэтому людям становится «легче оскорблять других».

Проект представил член Национального совета Мауро Поджиа. По его словам, агрессивные комментарии обычно оставляют те, «кто идентифицирует себя как Наполеон, Коперник или Бэтмен». Господин Поджиа убежден, что запрет на анонимность в комментариях сократит количество ненависти в интернете и поспособствует развитию культуры дискуссии, «особенно в условиях прямой демократии в Швейцарии». 9 декабря Совет кантонов одобрил предложение 26 голосами против 15 при двух воздержавшихся.

На большинстве швейцарских онлайн-изданий платформ для регистрации и комментирования достаточно адреса электронной почты, имени и фамилии, пишет газета. При этом идентификация пользователя по документам не проводится. По данным Tages-Anzeiger, официально анонимные комментарии разрешены только у одного швейцарского СМИ — 20 Minuten. Опрошенные газетой эксперты считают инициативу «не до конца продуманной», поскольку большая часть гневных комментариев остается в соцсетях.