Волгоградский аэропорт временно прекратил работу из-за шторма

В волгоградском аэропорту приостановлена работа ряда рейсов из-за неблагоприятных погодных условий: сильный ветер и осадки. По информации, предоставленной представителями воздушной гавани, перенесены 15 вылетов, а четыре рейса были отменены.

В частности, задерживаются три самолета, направляющихся в Москву, два – в Санкт-Петербург, по одному – в Казань и Дубай. Также ожидается посадка двух лайнеров из Москвы, двух из Санкт-Петербурга, одного из Астрахани, одного из Казани и одного из Дубая.

Полностью отменены вылеты в Москву, запланированные на 10:30 и 19:15. Кроме того, не состоятся посадки самолетов из Москвы, которые должны были прибыть в 09:35 и 18:20.

Нина Шевченко