В Волгограде за 13 млн продают имущество экс-президента «Внешпромбанка»

В Волгограде стартуют торги по продаже помещения осужденной экс-президента «Внешпромбанка», внимание на объявление обратил V1.RU. Прием заявок на участие в аукционе начнется завтра, 14 декабря, и продлится до 29 января 2026 года, подведение итогов запланировано на 2 февраля.

На продажу выставлено нежилое помещение на первом этаже многоквартирного дома на ул. Советской, 6. В настоящее время там работает кафе Angel Cakes. Его площадь 153,1 кв. м. Помещение имеет два входа – с улицы и со двора. В окружении преобладает жилая застройка, а также административные и социально-культурные учреждения.

Начальная цена лота составляет около 12,6 млн руб., шаг повышения – 629,2 тыс. руб., размер задатка – 1,25 млн руб.

По данным из извещения о торгах, помещение принадлежит индивидуальному предпринимателю Ларисе Маркус, зарегистрированной в Москве. Маркус ранее входила в состав учредителей ООО «Внешпромбанка», лицензия которого была отозвана в 2016 году. В январе 2024 года Хамовнический суд Москвы вынес приговор по уголовному делу экс-президента Внешпромбанка Ларисы Маркус и ряда бывших топ-менеджеров и коммерсантов, обвинявшихся в присвоении средств кредитной организации. По версии следствия, хищения осуществлялись путем выдачи невозвратных кредитов, а общий ущерб оценивается в сумму свыше 143 млрд руб. Ее приговорили к 13 годам колонии общего режима.

Нина Шевченко