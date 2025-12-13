В Оренбургской области сошли с рельсов три цистерны с пропан-бутаном

Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте (ЦМСУТ) проводят проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ст. 263 УК РФ, до двух лет лишения свободы) в связи со сходом с рельсов трех вагонов-цистерн в Оренбургской области. Об этом ЦМСУТ сообщило в субботу, 13 декабря.

По данным ведомства, вечером 12 декабря 2025 года на примыкающих к станции Тюльпан путях Южно-Уральской железной дороги во время маневровых работ произошло крушение трех вагонов-цистерн с пропан-бутаном, два из них опрокинулись. В следственном управлении отмечают, что движение поездов на станции не было нарушено, опасных последствий удалось избежать, пострадавших нет. Ведутся восстановительные работы.

Андрей Васильев