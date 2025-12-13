Главного тренера гандбольного клуба «Динамо» избили в Астрахани

Главного тренера астраханского мужского гандбольного клуба «Динамо» Георгия Заикина избили во время конфликта на дороге в Астрахани. Об этом сообщило издание «Про Астрахань».

По словам Георгия Заикина, водитель BMW начал подрезать и подгонять его автомобиль, после чего машина тренера вылетела на обочину. Затем водитель BMW вышел из машины и попытался выломать дверь его автомобиля. Тренер вышел из машины, тут же его начали избивать.

«Он применял бойцовские, удушающие приемы, повалил меня на асфальт и бил по голове, — рассказал Заикин. — Очнулся я уже после того, как он набросился сзади и снова применил удушение. В какой-то момент я потерял сознание».

Сейчас Георгий Заикин находится в больнице, пишет издание. Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Георгию Заикину 49 лет. Должность главного тренера астраханского «Динамо» он занимает с 2024 года. В 2023-м он также стал спортивным директором клуба. Прежде был тренером гандбольного клуба «Астраханочка», краснодарского СКИФ, московского ЦСКА.