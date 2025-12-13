Силовики задержали в Петербурге семь человек по обвинению в похищении людей

Семь человек подозреваются в Санкт-Петербурге в похищении людей с автозаправки и присвоении чужого имущества на 2 млн рублей. Об их задержании сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Петербурге возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 163, п. «б» ч. 4 ст. 162, пп. «а,в,г,ж,з» ч. 2 ст. 126, ч. 2 ст. 330 УК РФ (вымогательство, разбой, похищение человека, самоуправство). По версии ведомства, в декабре этого года группа лиц распределила между собой роли и похитила двух человек с автозаправки в Невском районе. Их вывезли в лесополосу, избили и похитили имущество на общую сумму более 2 млн 200 тыс. рублей.

Сотрудники ведомства реализуют комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования прошли обыски.

Татьяна Титаева