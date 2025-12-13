«АвтоВАЗ» отзывает 33,5 тыс. автомобилей на диагностику

Автомобили Lada Granta, выпущенные с 6 июня по 26 ноября 2025 года будут отозваны на диагностику в целях подтверждения потребительских характеристик, об этом в минувшую пятницу сообщила пресс-служба автопроизводителя.

В сообщении отмечается, что «в рамках превентивных действий и для подтверждения потребительских характеристик автомобилей АО “АвтоВАЗ” принял решение провести дополнительную проверку отдельных модификаций Lada Granta», «в сервисных центрах будет проведена диагностика одного из функциональных узлов автомобиля в целях исключения рисков ослабления его крепежного элемента, в случае необходимости будет проведена замена узла». Конкретный узел в сообщении не назывался.

В тот же день Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт, осуществляет надзор за соответствием выпускаемых в обращение автомобилей требованиям технического регламента Таможенного союза) официально проинформировало, что согласована программа мероприятий, представленная АО «АвтоВАЗ». По данным Росстандарта, под действие программы подпадают 33450 автомобилей Lada Granta.

Росстандарт отмечает, что «уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев таких автомобилей путем рассылки писем или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения сервисных работ».

Андрей Васильев