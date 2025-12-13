Турпоток в Карачаево-Черкесию в 2025 году увеличился на 10,5%

За 10 месяцев 2025 года Карачаево-Черкесию посетили 2 млн 192 тыс. человек, что на 10,5 % превышает аналогичный показатель прошлого года. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в министерстве туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В ведомстве отметили, что рост туристического потока в республике наблюдается ежегодно. Так, в 2024 году количество гостей КЧР год к году увеличилось на 7% и превысило 2 млн 250 тыс. человек.

«Основной поток туристов в республику формируют всесезонные туристско-рекреационные кластеры “Теберда-Домбай” и “Архыз”, село Архыз и “Софийская поляна”, которые пользуются популярностью благодаря системной работе по развитию инфраструктуры, повышению качества предоставляемых услуг и созданию комфортной туристской среды. По версии национальной премии “Горы России”, ВТРК “Архыз” признан лучшим горнолыжным курортом России в 2023 и 2025 годах, а также стал лауреатом в номинации “Горнолыжный курорт” среди лучших туристических направлений года по версии Russian Traveler Awards»,— рассказали в минтуризма республики.

Наибольшую популярность в 2025 году сохраняет горный туризм. Также активно развиваются экологический, научно-познавательный и историко-культурный виды туризма.

Так, одним из центров развития экологического туризма в Карачаево-Черкессии является Тебердинский национальный парк площадью 112 тыс. га, по территории которого проходят 13 туристских маршрутов, ведущих к природным достопримечательностям. Вместе с тем в соответствии с перечнем приоритетных туристских маршрутов, предусмотренных мастер-планом развития села Архыз и Софийской поляны, в 2024 году паспортизировано и обустроено 7 туристских маршрутов общей протяженностью около 46 км. «Туристы все чаще выбирают маршруты с “мягкой активностью” — пешие прогулки, экологическое просвещение, наблюдение за природой — что соответствует трендам бережного и устойчивого развития»,— добавили в ведомстве.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», в 2025 году стоимость забронированной ночи в отелях Карачаево-Черкесии в сравнении с 2024 годом в среднем увеличилась на 14% (до 8,3 тыс. руб.)

Маргарита Синкевич