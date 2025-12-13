В Астрахани водитель BMW напал на главного тренера гандбольного клуба «Динамо»
Главный тренер астраханского гандбольного клуба «Динамо» Георгий Заикин подвергся нападению после дорожного конфликта. Инцидент произошел на ул. Бакинской, недалеко от перекрестка с ул. Волжской.
По информации РИА Новости, конфликт начался после того, как синяя BMW подрезала машину тренера, в результате чего автомобиль господина Заикина выехал на обочину и получил повреждения. Водитель BMW, по словам тренера, попытался открыть дверь его автомобиля и угрожал расправой.
Георгий Заикин покинул салон, после чего на него было совершено нападение. Из-за ударов тренер потерял сознание.
Георгию Заикину 49 лет. До работы в «Динамо» он руководил командами «Астраханочка» и женской сборной Казахстана по гандболу, а также работал в московском ЦСКА и краснодарском СКИФе.