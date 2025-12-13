Snoop Dogg натренирует на успех

Snoop Dogg назначили первым в истории почетным тренером сборной США на Олимпиаде в Милане и Кортине. Главной задачей рэпера будет поддержка эмоционального здоровья спортсменов вне соревнований, уточнили американские чиновники. Сам певец отметил, что готов «поделиться мудростью» с командой на ее пути к победам. Станет ли Snoop Dogg счастливым талисманом олимпийской сборной США? Подробности — в материале Леонида Пастернака.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Anne-Marie Sorvin-Imagn Images / Reuters Фото: Anne-Marie Sorvin-Imagn Images / Reuters

«Если я смогу привнести в команду немного больше любви и мотивации, это будет для меня победой»,— объяснил свою роль в сборной США Снуп Догг. Спортсмены встретили почетного тренера овациями. В Олимпийском комитете признались, что с первого дня знакомства рэпера с атлетами между ними возникла особая связь. Сам Snoop Dogg говорил, что его общение со сборной наполнено любопытством и «кучей смеха». Волонтерская должность певца позволит ему вдохновлять спортсменов на новые рекорды, добавили в Олимпийском комитете США.

Возможно, пример Snoop Dogg воодушевит и его фанатов, говорит президент Российской академии рекламы Владимир Филиппов. Но пока назначение выглядит неоднозначно, отмечает собеседник “Ъ FM”: «На первый взгляд это очень странное решение для олимпийской сборной США, или я чего-то не знаю про его творчество. Может, они попробуют сделать из этого союза какую-то историю, посвященную здоровому образу жизни. То есть он меняет свою репутацию, выступая вместе со сборной США, тем самым дает пример своим поклонникам и привлекает их к спорту».

В Олимпийском комитете США подчеркнули, что Snoop Dogg известен своей страстью и любовью к молодежи. Именно поэтому его кандидатура идеально подходит на должность почетного тренера сборной, уверены чиновники. Приглашение рэпера в национальную команду — интересный маркетинговый ход, говорит руководитель рекламного агентства Strong Дмитрий Сендеров: «Я смотрю на все с маркетинговой точки зрения. Интерес к спорту у поколения 20-25-летних и тех, кто младше, значительно ниже, чем это было 10-15 лет тому назад. Спорт как часть глобального бизнеса, безусловно, чувствует, что денег становится меньше. Средства уходят в киберспорт, в компьютерные игры, медийный спорт. Компании, которые стоят за спортивными брендами и командами, находятся в постоянном поиске новых решений для того, чтобы было больше хайпа и интереса».

Маркетинговая стратегия американской сборной способна привлечь новую аудиторию, отмечает гендиректор рекламного агентства Paradigma Илья Ноткин: «Классное, крутое решение, большие молодцы. Самим спортсменам становится веселее, когда кто-то из культовых фигур вписывается и проводит с ними время и мотивирует. Snoop Dogg стал звездой не случайно. Он талантливый человек и как шоумен, и как музыкант. Это пример успеха. Я бы не стал его недооценивать. Он персонаж яркий, если мы знаем только то, что мы знаем о нем, бывают всякие истории…»

Не исключено, что после Олимпиады Snoop Dogg будет совсем другим человеком, полагает продюсер Стас Зализняк: «Мик Джаггер очистился, пошел в спортзал. Может быть, Snoop Dogg тоже решил последовать примеру старшего товарища по музыкальному цеху и изменить свою жизнь, начав с очень яркого события, чтобы всем сказать: "Я теперь другой"».

На Олимпиаде Snoop Dogg вновь станет спецкорреспондентом телеканала NBC. В 2024 году на летних Играх в Париже он уже работал в этой должности и, согласно контракту, получил роялти в $9 млн. Кроме того, на Олимпиаде во Франции музыкант нес олимпийский факел, выступал на церемонии закрытия и присутствовал на соревнованиях по брейк-дансу.

Леонид Пастернак