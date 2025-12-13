Экс-замминистра сельского хозяйства Ставрополья осудили на четыре года

Ленинский районный суд Ставрополя приговорил бывшего заместителя министра сельского хозяйства края к четырем годам колонии общего режима за превышение полномочий при незаконном распределении государственной поддержки на сумму 8,4 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Суд признал подсудимого виновным по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Помимо лишения свободы, фигурант получил запрет на два года занимать должности в государственных органах и местном самоуправлении, связанные с функциями представителя власти и административно-хозяйственными полномочиями.

Следствие установило, что чиновник подписал разрешение на перечисление 8,4 млн руб. господдержки якобы за покупку фермером здания коровника в Степновском округе Ставрополья. При этом он знал, что данный объект уже был приобретен ранее за счет бюджетных средств. Целью было получение пяти процентов от суммы гранта, выделенного на развитие семейной животноводческой фермы.

В результате краевому бюджету причинен ущерб в 8,4 млн руб., деньги потратили на личные нужды фермера, а семейная животноводческая ферма так и не была создана.

Противоправную деятельность пресекли оперативники 3 ОРЧ ГУ МВД России по СКФО совместно с сотрудниками УФСБ России по Ставропольскому краю при содействии МРУ Росфинмониторинга по СКФО. Уголовное дело возбудил следователь по особо важным делам Главного следственного управления ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Тат Гаспарян