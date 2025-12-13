В Пензенской области столкнулись грузовой поезд и локомотив

Сегодня на железнодорожной станции Чаис Куйбышевской железной дороги маневровый локомотив столкнулся с передней частью грузового поезда. Пострадавших нет, сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Поезда, по предварительным данным, получили технические повреждения. «Следователи выехали на место происшествия, проводится проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)», — говорится в сообщении ведомства.

Устанавливаются все обстоятельства инцидента. По результатам проверки следствие примет процессуальное решение и установит степень вины участников происшествия.

Марина Окорокова