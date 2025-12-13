Два человека пострадали в результате ДТП в Батайске
В Батайске произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
13 декабря в 10:15 в районе дома 11 по улице Речная водитель автомобиля Mercedes 1962 года рождения не предоставил преимущество на перекрестке неравнозначных дорог. Это привело к столкновению с автомобилем ВАЗ-2107 под управлением водителя 1955 года рождения. В результате удара ВАЗ опрокинулся.
Пассажиры ВАЗ-2107 1957 и 1962 года рождения получили травмы. Пострадавших доставили в медицинское учреждение.
Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.