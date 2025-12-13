У СНТ и физлиц изъяли участки под магистраль Москва – Петербург

Суд постановил передать в федеральную собственность шесть земельных участков в Тверской области, которыми владели садоводческое некоммерческое товарищество и физические лица. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

«Согласно распоряжениям Росжелдора, земельные участки ... подлежали изъятию для нужд Российской Федерации под строительство магистрали», — заявили в прокуратуре. Однако «шестью земельными участками с корыстной целью завладели» СНТ и физлица. В итоге земли «выбыли из неразграниченной собственности государства в частную по фиктивным документам», добавили в ведомстве.

Генпрокуратура подала иск о признании сделок купли-продажи ничтожными и возврате земли в госсобственность. Суд полностью удовлетворил требования ведомства. Виновных привлекли к уголовной ответственности, добавили в пресс-службе.