Мэр Ессентуков призвал жителей остаться дома из-за непогоды

В Ессентуках продолжается устранение последствий сильного ветра на фоне штормового предупреждения о резком ухудшении погоды 13-14 декабря. Об этом сообщил глава города-курорта Владимир Крутников в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Электрики работают в районе Заполотно и на улице Пятигорской. На улице Пушкина, 108 упавшее дерево повредило провода — участок остается без электричества до прибытия аварийной бригады.

«Уже пошел снег, а это сильно замедлит работу служб. Я прошу всех по возможности оставаться дома»,— заявил Владимир Крутников.

Мэр призвал горожан сообщать о замеченных опасностях — поваленных деревьях или оборванных проводах — по номеру 112.

Власти предупредили жителей о резком ухудшении погоды из-за штормового предупреждения Ставропольского Гидрометцентра. Глава города обратился к горожанам с просьбой ограничить поездки на личном транспорте.

13 декабря в регионе ожидается дождь, который перейдет в мокрый снег. Синоптики прогнозируют туман, гололёд и налипание осадков. Метель будет сопровождаться порывами северо-западного ветра до 20-25 метров в секунду. Дневная температура составит от 0 до -5 градусов.

В ночь и утром 14 декабря продолжится снегопад с метелью и туманом. Порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Ночная температура опустится до -5...-10 градусов, днем будет от 0 до -5 градусов. Гололедица на дорогах сохранится.

Мэрия призвала горожан соблюдать осторожность на улицах и дорогах.

Тат Гаспарян