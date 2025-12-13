Два человека пострадали при столкновении трех авто на Октябрьской набережной

Утром 13 декабря на Октябрьской набережной в Петербурге столкнулись три автомобиля. В результате аварии пострадали два человека, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Chery Tiggo 7 следовал по набережной от Паткановской улицы. За рулем иномарки был 39-летний водитель, в какой-то момент он выехал на встречку и въехал в Audi Q7, а затем столкнулся с Hyundai Solaris. Последний автомобиль столкнулся со стеной здания.

В ДТП пострадали водитель и пассажир Chery Tiggo 7. Их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Татьяна Титаева