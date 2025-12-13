В массовом ДТП на Архонском шоссе во Владикавказе пострадали три человека

Утром 13 декабря на Архонском шоссе во Владикавказе произошла авария с участием четырех автомобилей. Об этом сообщило МВД по РСО-Алания.

По предварительным данным полиции, водитель «Лады Приоры» 1983 года рождения, двигаясь от станции Архонская в направлении Владикавказа, не соблюл безопасную дистанцию, автомобиль врезался в стоящий на светофоре Ford Fiesta. За рулем второй машины находился водитель 1978 года рождения.

От удара Ford протаранил впереди стоящие автомобили — ВАЗ-2109 под управлением 38-летнего водителя и грузовую «Газель», которой управлял водитель 2006 года рождения.

В результате аварии предполагаемый виновник происшествия, а также водитель и пассажир Ford были доставлены в больницу. После оказания медицинской помощи всех пострадавших отпустили домой.

На месте происшествия правоохранители ведут работы по устранению заторов и восстановлению движения транспорта. Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.

Тат Гаспарян