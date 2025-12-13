Экс-начальник пермского СИЗО-5 получил 3,5 года условно

Мотовилихинский районный суд Перми 12 декабря вынес обвинительный приговор по делу бывшего руководства СИЗО-5, сообщает РБК-Пермь. Бывшего начальника СИЗО-5 Арсена Шихрагимова приговорили к 3 годам 6 месяцам условного лишения свободы, и лишением права занимать должности во власти сроком на 2 года. Такое же наказание назначили его заместителю Равилю Мифтахову. Старший инструктор кинологической группы Ильнур Сафиуллин получил 3 года условного срока.

Их признали виновными в превышении должностных полномочий, а именно — в получении от подчиненных части выписанных премий в размере 72,1 тыс. руб. и расходовании этих денег на нужды учреждения.

Арсен Шихрагимов возглавлял СИЗО-5, рассчитанное на содержание женщин и подростков, с 13 мая 2022 года по 12 декабря 2024-го. 11 декабря 2024 года СУ СКР по Пермскому краю сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудника ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по Пермскому краю, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности).