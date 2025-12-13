Зарубежные СМИ: Ускорит ли бессрочная заморозка изъятие активов России?

Евросоюз согласовал бессрочную заморозку российских активов. В частности, за выступила Бельгия. По плану Еврокомиссии, это позволит ускорить полное изъятие активов. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал заблокировать решение о передаче замороженных российских активов на помощь Украине. Он подчеркнул, что на саммите ЕС не поддержит ничего, что касается военных расходов. Но Словакия будет готова помочь с восстановлением страны. Мировые СМИ обсуждают будущее бессрочно-замороженных средств России. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Бессрочная заморозка — это весомый шаг, который снимает препятствия для предоставления репарационного кредита Киеву, пишет Reuters. ЕС намерен и дальше спонсировать Украину, поскольку считает, что Россия угрожает безопасности всей Европы. Агентство называет решение о заморозке практичным, оно, во-первых, устраняет риски того, что Венгрия и Словакия внезапно проголосуют за возврат всех средств России. Во-вторых, заморозка поможет убедить Бельгию согласиться использовать российские активы на поддержку Киева. Из всех заблокированных средств ЕС на эти цели планирует потратить до €165 млрд в ближайшие два года.

В Еврокомиссии напоминают, что из-за боевых действий Европа несет существенные потери в первую очередь из-за роста цен на энергоносители и замедление экономического роста, отмечает CNN. Тем не менее Бельгия пока не согласна передать российские активы на помощь Киеву. В Брюсселе уверены: этот план несет множество финансовых и юридических рисков. И в случае ответных действий Москвы, вся тяжесть последствий ляжет именно на Бельгию.

При этом список противников репарационного кредита пополняется и другими странами. Как стало известно Politico, Италия, Мальта и Болгария выступают за поиск альтернативных вариантов использования активов. В частности, речь идет про план Б, который предполагает, что страны Евросоюза должны изыскать сумму в десятки миллиардов евро и передать эти деньги на помощь Киеву, не трогая российские активы. Впрочем, такой вариант увеличит долговую нагрузку стран, например Италии и Франции, которая и так высокая. Поэтому вряд ли все члены ЕС согласятся с таким механизмом, заключает издание.

Иск российского Центробанка к депозитарию Euroclear в арбитраж Москвы Financial Times называет первым выпадом в адрес Европы. Издание объясняет, что судебные тяжбы могут только затянуть вопрос изъятия активов. Репарационный кредит Киеву в том виде, который предлагает Евросоюз встречает сопротивление и со стороны Соединенных Штатов. Вашингтон хотел бы направить половину замороженных европейских активов в фонд восстановления Украины, а другую вложить в совместные с Москвой бизнес-проекты. Например, добычу ресурсов в Арктике.