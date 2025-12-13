В Тольятти злоумышленник украл из квартиры обувной крем

В Тольятти отправлен в СИЗО 33-летний, ранее судимый мужчина, обвиняемый в квартирной краже, сообщило в субботу ГУ МВД по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным полиции, в конце сентября в дежурную часть отдела полиции Автозаводского района Тольятти обратилась местная жительница 1979 года рождения, сообщившая, что из ее квартиры во время ее отсутствия похищено имущество стоимостью около 100 тыс. руб.

Выяснилось, что злоумышленник проник в квартиру через незапертую дверь и забрал все, что находилось в прихожей: сумку с деньгами, наручные часы, мужскую куртку и зачем-то крем для обуви.

Отследив его действия с помощью системы видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска установили места возможного нахождения преступника и задержали нигде не работающего, ранее судимого за имущественные преступления 33-летнего мужчину. Ему предъявлено обвинение в краже с незаконным проникновением в жилище (п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Злоумышленник не стал отрицать свою вину, следствию пояснил, что зашел в подъезд «случайно», понял, что дверь в одну из квартир не закрыта, а хозяев нет, украл, что успел. Деньги потратил на собственные нужды, одежду и обувной крем выкинул.

Андрей Васильев