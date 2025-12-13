Бюджет Нижнекамска в 2026 году увеличится на 1,9 млрд руб. по сравнению с текущим годом. Об этом сообщил глава района Радмир Беляев в своем телеграм-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2026 году бюджет Нижнекамска увеличится почти на 2 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В 2026 году бюджет Нижнекамска увеличится почти на 2 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Решение о сбалансированном бюджете на 2026-й и плановый период 2027–2028 годов было принято на сессии Нижнекамского района и города.

По словам господина Радмира Беляева, основная часть средств будет направлена на финансирование жилищно-коммунального хозяйства, образования, культуры, спорта, молодежной политики и охраны окружающей среды.

В 2025 году бюджет Нижнекамска составил 10,7 млрд руб., что на 500 млн больше, чем в 2024-м.

Влас Северин