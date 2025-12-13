Возбуждено дело после хищения у Росгвардии 40 млн рублей на военный городок

Военный следственный отдел СК РФ по Балашихинскому гарнизону возбудил уголовное дело по факту хищения 39,6 млн руб. у Росгвардии, которые были выделены для госконтракта на строительство инфраструктуры военного городка. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Гендиректор строительной компании ООО «Виту проект» Сергей Архипов и его заместитель Александр Захариков заключили госконтракт с ФГКУ «4 центр заказчика-застройщика Росгвардии» на 374 млн руб., сообщил собеседник агентства. По его словам, затем контракт был увеличен до 426 млн руб., и в качестве аванса строительная компания получила 211 млн руб.

ООО «Виту проект» отчиталась о выполнении работ на 242 млн руб., однако фактически заказчик принял работы только на 55 млн руб., сообщил источник агентства. После этого строительная компания без объяснений прекратила выполнение работ по госконтракту, и Росгвардия расторгла договор в одностороннем порядке, рассказал он.