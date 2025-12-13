Петербуржец за 40 тысяч рублей вступил в фиктивный брак с иностранкой

По подозрению в заключении фиктивного брака для упрощенной легализации иностранки задержан 36-летний житель Санкт-Петербурга. По информации полиции, за помощь в решении миграционного вопроса он получил 40 тыс. рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, предварительно установлено, что петербуржец согласился заключить фиктивный брак с гражданкой одного из государств ближнего зарубежья в 2021 году. Денежные средства он получил от неизвестного, который занимался организацией брака и подготовкой документов для последующей легализации пребывания мигрантки.

Свидетельство о заключении брака помогло иностранке оформить разрешение на временное проживание, а потом и вид на жительство. Спустя три года «супруги» развелись.

Петербуржца задержали 11 декабря в поселке Парголово. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

Татьяна Титаева