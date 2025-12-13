ГУ МЧС Ульяновской области предупреждает о сильном ветре и снежных заносах

В субботу, 13 декабря, в период с 14 до 16 часов в Ульяновской области ожидается очень сильный ветер порывами 25 метров в секунду, метель, на дорогах снежные заносы. Об этом в субботу предупредило ГУ МЧС по Ульяновской области, ссылаясь на полученный прогноз погоды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ведомство рекомендовало жителям региона ограничить выход из зданий, находиться в помещениях, взять детей под особый контроль, а водителям — быть предельно осторожными и внимательными на автодорогах.

В свою очередь ГУ МЧС по Самарской области объявило желтый уровень опасности, предупредив граждан, что днем в субботу, 13 декабря, местами в Самарской области сохранится туман, при видимости 500 м и менее.

Андрей Васильев