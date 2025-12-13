По состоянию на 15 декабря в Татарстане введено более 3,3 млн кв. м жилья, что на 2% превышает годовой план. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин в ходе совещания в Доме Правительства Татарстана.

План по вводу жилья в Татарстане перевыполнили на 2%

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Лидером по объему снова стало индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), где сдано 17 607 домов общей площадью более 2,3 млн кв. м.

В коммерческом сегменте план выполнен на 47% — введено 96 многоквартирных домов площадью 796 тыс. кв. м. Программа социальной ипотеки выполнена на 100%: построено 44 дома общей площадью 162 тыс. кв. м.

Влас Северин