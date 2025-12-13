В Переславле пожар повредил одно из зданий Никитского монастыря

В Переславле-Залесском Ярославской области пожар повредил здание Никитского монастыря, где проживают монахи-трудники. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил пресс-секретарь Переславской епархии отец Сергий Савенков.

По данным областного ГУ МЧС, 12 декабря в 21:40 поступило сообщение о возгорании по адресу: улица Запрудная, 19. На место выехали шесть единиц техники и 18 человек личного состава.

По словам пресс-секретаря епархии, монахи сначала пытались сами потушить возгорание в двухэтажном здании. «Проживающие там монахи-трудники услышали треск, потом заметили огонь, пытались потушить сами, но ветер оказался не в их пользу: он очень сильно раздул пламя и задул его под крышу. Затем вызвали пожарный расчет, они быстро приехали и начали тушить»,— пояснил отец Сергий Савенков.

Как сообщил глава Переславского округа Дмитрий Зяблицкий, сотрудники МЧС смогли быстро локализовать возгорание.

«Выражаю искреннюю благодарность всем сотрудникам экстренных служб за профессионализм, самоотверженность и оперативность. Благодаря вашей работе удалось предотвратить распространение огня и сохранить исторический объект»,— написал господин Зяблицкий.

Полная ликвидация пожара была объявлена в 2:19 13 декабря. Огонь уничтожил кровлю на площади 250 кв. м, повредил перекрытия второго этажа на площади 170 кв. м и комнаты второго этажа на такой же площади.

«Здание не полностью выгорело, низ у него не пострадал. Большая часть второго этажа сгорела, но две кельи остались целы. Крышу придется делать. Много всего придется делать, это историческое здание»,— рассказал «Ъ-Ярославль» пресс-секретарь Переславской епархии отец Сергий Савенков.

Предварительной причиной пожара дознаватели МЧС называют аварийный режим работы электросети.

Постройки монастыря ХV-ХIХ веков являются объектами культурного наследия.

