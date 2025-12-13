Ульяновская область попала в число проблемных регионов в экорейтинге 2025 года

В минувшую пятницу председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин на пресс-конференции в ТАСС сообщил о результатах исследования экологического благополучия регионов, проведенного центром «Устойчивое развитие» Российского государственного геологоразведочного университета.

Дмитрий Кобылкин сообщил, какие регионы признаны отличниками, а какие — проблемными

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Дмитрий Кобылкин сообщил, какие регионы признаны отличниками, а какие — проблемными

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как отмечается в исследовании, рейтинг регионов «комплексно оценивает достижение результатов по улучшению качества окружающей среды в субъектах РФ, а также удовлетворенность жителей регионов работой властей в этом направлении».

Экспертами оценивалась эффективность региональных правительств по улучшению качества окружающей среды в 2025 году, конкретно — выполнение мероприятий, утвержденных в нацпроекте «Экологическое благополучие». В том числе оценивалась ситуация с недостижением рядом регионов показателей по нацпроекту «Экология», который завершился в 2024 году, а также ситуация в сфере обращения с отходами.

Согласно данным рейтинга, регионами-отличниками, где выполнены все показатели, стали Ингушетия, Липецкая, Челябинская и Московская области, Карачаево-Черкессия и Чеченская Республика.

Ульяновская область попала в «красную зону», в число девяти самых проблемных регионов РФ (шесть и менее баллов). Она — единственная в ПФО названа проблемной. Как отмечается в исследовании, это означает, что не выполнены как минимум три федеральных проекта. Самарская область попала в число «середняков» (7-11 баллов). Таких регионов в ПФО пять. Оренбургская область вошла в число хорошистов (12-14 баллов). В ПФО такой статус получили восемь регионов. Регионов-отличников в ПФО нет.

В экорейтинге 2024 года Ульяновская область также попала в число 10 проблемных регионов РФ.

Сергей Титов, Ульяновск