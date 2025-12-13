Массовое отключение света произошло в Аксайском районе

Авария на высоковольтной линии электропередачи 35 кВ привела к масштабному отключению электроснабжения в населенных пунктах Ростовской области, включая часть города Аксай. Об этом сообщает администрация Аксайского городского поселения в своем Telegram-канале.

Без света остались жители Берданосовки, микрорайона Алексеево, улицы Строителей, Военного городка и микрорайона Поле чудес. В двух последних населенных пунктах также прекратилась подача воды из-за отсутствия электричества.

Одновременно произошло нарушение на энергосети в районе хутора Киров, что привело к временному обесточиванию хуторов Большой Лог, Пчеловодный, поселка Российский и части Аксая.

В настоящее время энергетики переводят пострадавшие районы на резервную схему питания. На месте происшествия работает аварийная бригада. Специалисты прогнозируют восстановление энергоснабжения в течение двух часов.

Тат Гаспарян