Пенсионерка попала под колеса грузовика на юге Петербурга

Жительницу Санкт-Петербурга в возрасте 70 лет сбил грузовик марки MAN. Она скончалась от полученных травм, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Авария произошла вечером 12 декабря у дома 22 по Сетевой улице. За рулем грузовика был 54-летний водитель. Он совершил наезд на пожилую женщину при повороте направо в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

Полиция выяснила, что автомобилист в текущем году нарушал ПДД 11 раз. По факту гибели пенсионерки возбуждено уголовное дело.

Татьяна Титаева