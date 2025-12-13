В Казани для очистки улиц после ночного снегопада задействовали 311 единиц техники

В Казани для уборки снега задействовано 311 единиц техники и 463 рабочих. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

Городские службы планируют очистить дороги и тротуары от снега, после чего проведут обработку противогололедными реагентами.

В ночное время работали 47 рабочих и 191 единица техники. За ночь из города было вывезено 1 тыс. 770 тонн снега. Для обработки дорог использовали 807,8 тонн противогололедных материалов.

Влас Северин