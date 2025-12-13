Селлерам тестируют комиссии

Товары на маркетплейсах подорожают, они поднимают комиссии для продавцов, которые в свою очередь жалуются, что начинают работать в убыток. “Ъ FM” поговорил с селлерами и крупнейшими маркетплейсами. Готовы ли площадки смягчать требования? И кому все еще выгодно начинать бизнес на маркетплейсах? Разбиралась Юлия Савина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В 2025 году комиссии на крупнейших маркетплейсах менялись не раз. Площадки поднимали тарифы с разницей в несколько дней. Замглавы администрации президента Максим Орешкин в ноябре назвал это «монопольным поведением», призвав держать комиссии «в определенных рамках». Сфера начала меняться в 2022 году, заставив площадки перейти к рыночной модели сотрудничества с селлерами, говорит эксперт отрасли Артем Бобцов: «Всем площадкам приходится перестраивать экономику и, что называется, жить на свои средства. Раньше маркетплейсы развивались по убыточной инвестиционной модели, захватывали долю рынка, работали себе в убыток, но при этом быстро росли, за счет этого привлекали инвестиционные деньги.

Зарабатывать они могут только одним способом — за счет комиссии с продавцов. Все это ведет только к подорожанию товара. На маркетплейсах в е-com цены уже сейчас сравнялись с офлайном, а дальше они их превысят. Покупатели будут переплачивать за сервис: за большой выбор, за быструю доставку примерно на 10-20%. Вот такой ценовой лаг прогнозируется».

Торговать в категории «Одежда» на Ozon для продавца в этом году стало дороже на 30%, в категории мебель — на 27%. На днях площадка также изменила правила по запуску маркетинговых акций, рассказал автор проекта «Мистер селлер» Антон Железняков: «Ozon отключил продавцам возможность создавать свои собственные акции. То есть на площадке есть их глобальные акции, в которых мы либо участвуем, либо нет. Если участвуем, то получаем чуть более выгодные условия продвижения и, возможно, больше продаж. Если нет — менее выгодные условия, но все равно продаем.

Мы не всегда можем участвовать в таких акциях, потому что Ozon предлагает невыгодные цены. У нас не будет прибыли. Но до вчерашнего дня у нас была возможность создавать свои собственные распродажи. Но теперь при включении своей акции обязательно нужно продвижение. Что, естественно, является принуждением к тому, чтобы мы тратили больше денег, а маркетплейс у нас их забирал».

В Ozon “Ъ FM” сообщили, что анализируют все обращения и жалобы продавцов, а также ведут диалог с регуляторами и готовы к выработке сбалансированных решений. При этом представители маркетплейса уверяют, что работа с ним остается прибыльной, число продавцов на площадке растет. В Wildberries & Russ также говорят об увеличении количества селлеров. Представитель компании Дмитрий Борщевский приводит экономические основания для изменения комиссий: «Нам также необходимо значительно вкладываться в логистическую и IT-инфраструктуру, и нарастить их объем. Рост инвестиций обуславливается не только ростом рынка, но и повышением цен на оборудование и технологии. С 1 ноября мы зафиксировали комиссию за продажу товаров на текущем уровне на ближайшие 6 месяцев, а также расширили программу поддержки селлеров, благодаря которой продавцы могут претендовать на снижение комиссии».

В Wildberries напоминают, что у них есть категории, где комиссия составляет всего 0,5% — это сегмент автомобилей. На фоне всеобщего возмущения участников рынка в «Яндекс Маркете» решили пересмотреть условия сотрудничества с селлерами. Неделю назад платформа начала тестировать новую модель, установив сниженную комиссию за размещение и ограничив применение скидок маркетплейса. В категории «Товары для красоты» сборы теперь составляют 5% вместо 48%. Если эксперимент удастся, в следующем году его расширят и на другие категории, рассказали “Ъ FM” в пресс-службе компании: «Сейчас мы анализируем результаты первой недели работы, слышим положительную связь и в случае позитивных результатов в дальнейшем будем готовы масштабировать модель на все остальные категории».

Малому бизнесу без производства скоро не останется места в е-com, считает основатель «Клуба партнеров на маркетплейсах» Илья Бухарин: «К сожалению, реалии сейчас таковы, что на площадках выживут только сильнейшие. Это будут производители, крупные дистрибьюторы, импортеры. Эпоха, когда закупил предприниматель на ближайшем вещевом рынке товар и выставил его на продажу на маркетплейсе и заработал свои деньги, сейчас уже уходит. Конкуренция стала настолько огромной, и площадки сами это видят. Поэтому происходит своего рода естественный отбор».

Около 90% россиян пользуются услугами маркетплейсов. По данным «Infoline-аналитики», совокупные продажи Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркета» по итогам девяти месяцев 2025-го. составили 6 трлн руб. Поэтому на место тех, кто решит выйти из борьбы за клиента, наверняка придут новые продавцы.

Юлия Савина