На трассе «Кавказ» в ДТП погиб 33-летний водитель

На 232 километре федеральной автодороги «Кавказ» в Кочубеевском округе 13 декабря погиб 33-летний водитель Toyota, автомобиль на небезопасной скорости врезался в металлическое ограждение и опрокинулся. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Автомобиль двигался из Ставрополя в сторону Невинномысска. Мужчина не справился с управлением, машина съехала с проезжей части и перевернулась.

Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался от полученных травм. Погибший — житель соседнего региона, который ранее не привлекался за грубые нарушения Правил дорожного движения. На автомобиле были установлены летние шины.

По факту происшествия проводится проверка.

