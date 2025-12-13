В Челябинске осудят подрядчика по обвинению в хищении 37 млн рублей

Курчатовский районный суд Челябинска рассмотрит уголовное дело учредителя и руководителя местного ООО «Региональная строительная компания "РОСТ"». Его обвиняют в мошенничестве при выполнении госконтрактов, сообщает Генеральная прокуратура РФ.

По данным «СПАРК-Интерфакс», речь идет об Арсене Восканяне.

По версии следствия, владелец компании принимал участие в электронных аукционах на заключение контрактов с госучреждениями, занижая стоимость ценового предложения и предлагая наиболее выгодные условия. При подписании договоров среди условий была выплата аванса, после получения которого подрядчик не намеревался выполнять работы, поскольку у него не было техники, материалов и работников, считает следствие.

После того, как компанию «РОСТ» внесли в реестр ненадежных поставщиков, учредитель продолжил вести деятельность от лица другой компании ООО «АРС», где учредителем и директором были иные лица. В результате эта организация в 2022-2024 годах заключила контракты на выполнение работ в муниципальных, образовательных, социальных учреждениях и крупном промышленном предприятии. Подрядчик вновь получил авансы, но обязательство либо не выполнял, либо приступал к ним частично, считает следствие.

По данным Генпрокуратуры, общий размер похищенных денежных средств составил более 37,3 млн руб. Имущество Арсена Восканяна и его родственников на сумму 16,4 млн руб. арестовано.